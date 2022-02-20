  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Три великі авіакомпанії скасували рейси в Україну

    Припинення польотів пов'язане з безпековою ситуацією в Україні - Три великі авіакомпанії скасували рейси в Україну
    Припинення польотів пов'язане з безпековою ситуацією в Україні
    фото: Reuters

    Поки що це тимчасове рішення авіаперевізників

    Три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss. Про це пише Reuters.

    SAS

    Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала щотижневий рейс Осло–Київ у вівторок, 22 лютого. Це пов'язано із безпековою ситуацією. Авіаперевізник не здійснюватиме рейси у повітряному просторі України до 27 лютого. Рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше.

    Austrian Airlines

    Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines оголосила про зупинку більшості рейсів в Україну через російську загрозу. Авіаперевізник здійснює рейси з Відня до Києва, Львова та Одеси. Рейси до Києва та Одеси скасували до кінця лютого. Рейси Відень–Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі.

    Swiss

    Швейцарська авіакомпанія SWISS зупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ–Цюрих. Перевізник не здійснюватиме рейси з 21 до 28 лютого. Крім того, в авіакомпанії відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

    Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

    Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

    Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

    Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

    Читайте також:
    Теги: Київ політ літак авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Три великі авіакомпанії скасували рейси в Україну