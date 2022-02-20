Три великі авіакомпанії скасували рейси в Україну

Поки що це тимчасове рішення авіаперевізників

Три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss. Про це пише Reuters.

SAS

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала щотижневий рейс Осло–Київ у вівторок, 22 лютого. Це пов'язано із безпековою ситуацією. Авіаперевізник не здійснюватиме рейси у повітряному просторі України до 27 лютого. Рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше.

Austrian Airlines

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines оголосила про зупинку більшості рейсів в Україну через російську загрозу. Авіаперевізник здійснює рейси з Відня до Києва, Львова та Одеси. Рейси до Києва та Одеси скасували до кінця лютого. Рейси Відень–Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі.

Swiss

Швейцарська авіакомпанія SWISS зупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ–Цюрих. Перевізник не здійснюватиме рейси з 21 до 28 лютого. Крім того, в авіакомпанії відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

Раніше німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.