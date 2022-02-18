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    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)

    Польша у такий спосіб висловила свою підтримку Україні&nbsp; - У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)

    Польша у такий спосіб висловила свою підтримку Україні 

    фото: Євген Приходько/Facebook

    На станції «Свєнтокшиська» з'явилося гасло на підтримку України

    У Варшавському метро на великих екранах з'явилися гасла на підтримку України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Євген Приходько.

    «Варшава солідарна з Україною», – такий текст з'явився у польській підземці.

    Також, ввечері 17 лютого відбулася акція «Варшава солідарна з Україною», у якій взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський, політики багатьох партій і громадських організацій.

    «Ми завжди підтримували та підтримуватимемо незалежну Україну», – підкреслив під час свого виступу мер Варшави Рафал Тшасковський.

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    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)
    фото: ukrinform

    Він нагадав, що Польща була першою країною світу, яка у 1991 році визнала незалежність України. Мер Варшави нагадав, що два дні тому він побував у Києві, де у світлі агресивної політики Кремля щодо України висловив підтримку меру Києву Віталію Кличку.

    Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував полякам за підтримку Україну у складні часи новітньої історії, зокрема під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років.

    Під час заходу виступили українські активісти: голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка, лідерка Євромайдан-Варшава Наталя Панченко, представниця фундації «Наш Вибір» Іванна Килюшик. Усі вони наголошували на загрозі з боку Росії для України та країн регіону, а також дякували Польщі за перманентну підтримку України в усі роки незалежності та зараз.

    Перед учасниками акції виступили політики польських парламентських фракцій та груп «Громадянська коаліція», «Польща 2050», Польської селянської партії та Лівиці. Вони підкреслювали, що у Польщі добре знають ментальність керівництва Росії та наголошували, що завжди стоятимуть поруч з українцями.

    Палац культури та науки у Варшаві, біля якого відбувся захід, було підсвічено у синьо-жовті кольори українського прапора.

    Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

    Також, знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України.

    Теги: Польща метро акція незалежність активісти Україна час
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    У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)