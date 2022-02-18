У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні (фото)

Польша у такий спосіб висловила свою підтримку Україні

На станції «Свєнтокшиська» з'явилося гасло на підтримку України

У Варшавському метро на великих екранах з'явилися гасла на підтримку України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Євген Приходько.

«Варшава солідарна з Україною», – такий текст з'явився у польській підземці.

Також, ввечері 17 лютого відбулася акція «Варшава солідарна з Україною», у якій взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський, політики багатьох партій і громадських організацій.

«Ми завжди підтримували та підтримуватимемо незалежну Україну», – підкреслив під час свого виступу мер Варшави Рафал Тшасковський.

Він нагадав, що Польща була першою країною світу, яка у 1991 році визнала незалежність України. Мер Варшави нагадав, що два дні тому він побував у Києві, де у світлі агресивної політики Кремля щодо України висловив підтримку меру Києву Віталію Кличку.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував полякам за підтримку Україну у складні часи новітньої історії, зокрема під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років.

Під час заходу виступили українські активісти: голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка, лідерка Євромайдан-Варшава Наталя Панченко, представниця фундації «Наш Вибір» Іванна Килюшик. Усі вони наголошували на загрозі з боку Росії для України та країн регіону, а також дякували Польщі за перманентну підтримку України в усі роки незалежності та зараз.

Перед учасниками акції виступили політики польських парламентських фракцій та груп «Громадянська коаліція», «Польща 2050», Польської селянської партії та Лівиці. Вони підкреслювали, що у Польщі добре знають ментальність керівництва Росії та наголошували, що завжди стоятимуть поруч з українцями.

Палац культури та науки у Варшаві, біля якого відбувся захід, було підсвічено у синьо-жовті кольори українського прапора.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

Також, знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України.