Від удару відкинуло на 30 метрів: у Києві авто збило на смерть дідуся



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Авто КІА після наїзду на пішохода Фото: Поліція Києва

Пенсіонер не встиг перейти дорогу на зелене світло

Увечері п'ятниці, 10 січня, на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині в Києві автомобіль на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці опитали водія, а також свідків та очевидців події. Попередньо поліцейські з’ясували, що водій, який був за кермом іномарки КІА-Ріо рухався проїжджою частиною та скоїв наїзд на пішохода 1952 року народження. Чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся ще з двома автівками. Від отриманих травм пішохід помер на місці», - зазначається у повідомленні.

Паблік dtp.kiev додає, що чоловіка від удару відкинуло на 30 метрів, а взуття відлетіло на 50 метрів. Хліб із пакета розлетівся на дорозі. Видання зазначає, що в тому місці на перехід на зелене світло через шість смуг передбачено 18 секунд. Тож, швидше за все, пенсіонер просто не встиг перейти вчасно.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю.

Як повідомлялося, 9 січня увечері на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП, яка мало не призвела до пожежі на автозаправній станції. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив бензовоз, після чого задимився.