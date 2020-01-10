Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)



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Lexus врізався в праву сторону автобуса Фото: Інформатор

На Харківському шосе Lexus влетів у автобус

У четвер, 9 січня, на Харківській площі, на перетині Бориспільського шосе і вулиці Світлої, сталася жахлива ДТП. Повертаючись з Борисполя, Lexus LX 570 врізався в автобус №104 (Бортничі - «Харківська»). Постраждалих одразу госпіталізували.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

Позашляховик Lexus рухався по Бориспільському шосе, повертаючись з аеропорту «Бориспіль». У цей момент з вулиці Світлої на Харківську площу їхав автобус. Автомобіль і автобус не розминулися на перехресті. В результаті Lexus врізався в праву сторону автобуса.

Сімейну пару з дитиною, які перебували в автомобілі, відразу забрала швидка допомога. Також відомо, що госпіталізували одного пасажира автобуса, 2003 року народження.

Деталі й причину ДТП на місці з'ясовував екіпаж патрульної поліції.

Відомо, що сім'я на Lexus поверталася з аеропорту додому після подорожі в Дубай.

Нагадаємо, 8 січня вранці автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії.