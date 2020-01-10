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    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)

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    Lexus врізався в праву сторону автобуса - Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Lexus врізався в праву сторону автобуса
    Фото: Інформатор

    На Харківському шосе Lexus влетів у автобус

    У четвер, 9 січня, на Харківській площі, на перетині Бориспільського шосе і вулиці Світлої, сталася жахлива ДТП. Повертаючись з Борисполя, Lexus LX 570 врізався в автобус №104 (Бортничі - «Харківська»). Постраждалих одразу госпіталізували.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Позашляховик Lexus рухався по Бориспільському шосе, повертаючись з аеропорту «Бориспіль». У цей момент з вулиці Світлої на Харківську площу їхав автобус. Автомобіль і автобус не розминулися на перехресті. В результаті Lexus врізався в праву сторону автобуса.

    Сімейну пару з дитиною, які перебували в автомобілі, відразу забрала швидка допомога. Також відомо, що госпіталізували одного пасажира автобуса, 2003 року народження.

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    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Подорож у Дубай для сім’ї з дитиною закінчилася моторошною ДТП в Києві (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі й причину ДТП на місці з'ясовував екіпаж патрульної поліції.

    Відомо, що сім'я на Lexus поверталася з аеропорту додому після подорожі в Дубай.

    Нагадаємо, 8 січня вранці  автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії.

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