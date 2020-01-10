На Позняках BMW влетів на заправку і протаранив бензовоз (фото, відео)



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В результаті зіткнення з бензовозом BMW отримав серйозні пошкодження, а з капота повалив дим Фото: Інформатор

Рятувальники запобігли пожежі на АЗС

У четвер, 9 січня, увечері на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП, яка мало не призвела до пожежі на автозаправній станції. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив бензовоз, після чого задимився.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, BMW на великій швидкості заїхав на заправку, де влетів у бензовоз Scania. Після зіткнення з капота автомобіля повалив дим: бензовоз відігнали на безпечну відстань і викликали рятувальників, які запобігли пожежі.

Обійшлося без постраждалих.

За словами патрульних, попередньо, водій BMW був тверезий.

В деталях того, що сталося, розбирається поліція.

Нагадаємо, 9 січня на Харківській площі Lexus LX 570 врізався в автобус №104.