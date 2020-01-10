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    У Білій Церкві легковик збив на смерть бабусю (фото)

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    Водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років&nbsp; - У Білій Церкві легковик збив на смерть бабусю (фото)
    Водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років 
    Фото: Нацполіція

    Поліція розслідує обставини ДТП, в котрій загинула літня жінка

    У четвер, 9 січня, у м. Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю. Аварія сталася неподалік нерегульованого переходу – «зебри» - близько 7-ї години ранку.

    Потерпіла отримала травми, які виявилися несумісними із життям. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди, а також встановлюють, чи у дозволеному місті жінка намагалася перейти дорогу.

    Слідчі Головного управління поліції регіону порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Розпочато досудове розслідування.

    Поліція Київщини нагадує про необхідність неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху. А також у зв’язку із погіршенням погодних умов закликає водіїв бути уважними під час керування транспортними засобами, а пішоходів – не нехтувати світловідбиваючими елементами.  

    Як повідомлялося, 9 січня увечері на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП, яка мало не призвела до пожежі на автозаправній станції. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив бензовоз, після чого задимився.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль розслідування жінка
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