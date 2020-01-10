У Білій Церкві легковик збив на смерть бабусю (фото)



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Водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років Фото: Нацполіція

Поліція розслідує обставини ДТП, в котрій загинула літня жінка

У четвер, 9 січня, у м. Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю. Аварія сталася неподалік нерегульованого переходу – «зебри» - близько 7-ї години ранку.

Потерпіла отримала травми, які виявилися несумісними із життям. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди, а також встановлюють, чи у дозволеному місті жінка намагалася перейти дорогу.

Слідчі Головного управління поліції регіону порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розпочато досудове розслідування.

Поліція Київщини нагадує про необхідність неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху. А також у зв’язку із погіршенням погодних умов закликає водіїв бути уважними під час керування транспортними засобами, а пішоходів – не нехтувати світловідбиваючими елементами.

Як повідомлялося, 9 січня увечері на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП, яка мало не призвела до пожежі на автозаправній станції. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив бензовоз, після чого задимився.