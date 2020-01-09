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    На зупинці транспорту в Києві мопед влетів у автобус (фото)

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    ДТП обійшлася без постраждалих

    Сьогодні, 9 січня, на зупинці громадського транспорту мопед врізався в автобус.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    ДТП сталася неподалік перехрестя вулиць Теліги та Дегтярівської.

    Водій мопеда не отримав серйозних травм.

    Як повідомляв «Главком», 9 січня о 6:45.на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая. В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі. 

    Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.

    Близько 6-ї години ранку 9 січня автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії. Патрульні з'ясували, що керманич автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонувати чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, громадянин погодився. Результат - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.

    Нагадаємо, що вночі у Києві випав сніг. У зв’язку з чим водіям слід бути обережними на дорогах.

    ДТП Київ громадський транспорт дороги водій мотоцикл
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