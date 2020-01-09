На зупинці транспорту в Києві мопед влетів у автобус (фото)



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ДТП обійшлася без постраждалих

Сьогодні, 9 січня, на зупинці громадського транспорту мопед врізався в автобус.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

ДТП сталася неподалік перехрестя вулиць Теліги та Дегтярівської.

Водій мопеда не отримав серйозних травм.

Як повідомляв «Главком», 9 січня о 6:45.на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая. В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі.

Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.

Близько 6-ї години ранку 9 січня автомобіль Audi вилетів з дороги на Європейській площі і врізався в будівлю Національної філармонії. Патрульні з'ясували, що керманич автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонувати чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, громадянин погодився. Результат - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.

Нагадаємо, що вночі у Києві випав сніг. У зв’язку з чим водіям слід бути обережними на дорогах.