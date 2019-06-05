Відкрито прямі авіарейси з Києва до Пальми-де-Майорки
Рейси виконуватимуться до 27 вересня 2019 року щовівторка й щоп’ятниці
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 4 червня запустила прямі сезонні рейси Київ – Пальма-де-Майорка – Київ.
Як повідомляє пресслужба МАУ, рейси виконуватимуться до 27 вересня 2019 року щовівторка й щоп’ятниці.
Маршрут обслуговуватимуть далекомагістральні лайнери Boeing 767, розраховані на 260 пасажирів.
Згідно з даними в системі бронювання компанії, з Києва літак відправлятиметься о 19:30. Зворотно - о 23:30 (за місцевим часом). Тривалість польоту - чотири години.
Нагадаємо також, що з 4 червня авіакомпанія МАУ виконує польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).
Раніше повідомлялося, що турецький лоукостер Pegasus з 13 червня 2019 року відкриває новий рейс за маршрутом Київ-Бодрум.
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона