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    Відкрито прямі авіарейси з Києва до Пальми-де-Майорки

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    Відкрито прямі авіарейси з Києва до Пальми-де-Майорки

    Рейси виконуватимуться до 27 вересня 2019 року щовівторка й щоп’ятниці

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 4 червня запустила прямі сезонні рейси Київ – Пальма-де-Майорка – Київ.

    Як повідомляє пресслужба МАУ, рейси виконуватимуться до 27 вересня 2019 року щовівторка й щоп’ятниці.

    Маршрут обслуговуватимуть далекомагістральні лайнери Boeing 767, розраховані на 260 пасажирів. 

    Згідно з даними в системі бронювання компанії, з Києва літак відправлятиметься о 19:30. Зворотно - о 23:30 (за місцевим часом). Тривалість польоту - чотири години.

    Нагадаємо також, що з 4 червня  авіакомпанія МАУ виконує польоти до Саньї (о. Хайнань, Китайська Народна Республіка).

    Раніше повідомлялося, що турецький лоукостер Pegasus з 13 червня 2019 року відкриває новий рейс за маршрутом Київ-Бодрум.

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона

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