SkyUp запустила нові рейси з України в Іспанію



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Вартість квитка від Києва до Барселони - від 101 євро

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у середу і суботу

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона

Про це повідомляє прес-служба аеропорту «Харків».

«25 травня стартував регулярний рейс за маршрутом «Харків-Барселона» від української лоукост-компанії SkyUp Airlines», - йдеться в повідомленні аеропорту.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у середу і суботу. Вартість квитка - від 101 євро.

Також 25 травня, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Запоріжжя, відправлений перший рейс авіакомпанії SkyUp і з цієї повітряної гавані в Барселону.

Рейси також будуть виконуватися у середу і суботу.

Нагадаємо, 14 травня лоукостер SkyUp повідомив про затримання восьми чартерних та регулярних рейсів з технічних причин.

15 травня українська авіакомпанія SkуUp Airlines змінила розклад чотирьох рейсів з Києва, Запоріжжя та Шарм-ель-Шейха.