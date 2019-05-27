SkyUp запустила нові рейси з України в Іспанію
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Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у середу і суботу
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 25 травня запустила регулярні рейси за маршрутом Харків-Барселона
Про це повідомляє прес-служба аеропорту «Харків».
«25 травня стартував регулярний рейс за маршрутом «Харків-Барселона» від української лоукост-компанії SkyUp Airlines», - йдеться в повідомленні аеропорту.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у середу і суботу. Вартість квитка - від 101 євро.
Також 25 травня, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Запоріжжя, відправлений перший рейс авіакомпанії SkyUp і з цієї повітряної гавані в Барселону.
Рейси також будуть виконуватися у середу і суботу.
Нагадаємо, 14 травня лоукостер SkyUp повідомив про затримання восьми чартерних та регулярних рейсів з технічних причин.
15 травня українська авіакомпанія SkуUp Airlines змінила розклад чотирьох рейсів з Києва, Запоріжжя та Шарм-ель-Шейха.