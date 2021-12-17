Відкрито ще одну ділянку Великої Кільцевої дороги в Києві (фото)

Протяжність нової ділянки дороги – майже 1200 метрів

У п’ятницю, 17 грудня, мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Всі ми знаємо, яке сьогодні навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто. Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги навколо міста – проєкту, який має втілити уряд. Щоб транзитний транспорт не їхав через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті», – наголосив Кличко.

«Втім, робимо все, що залежить від нас, аби створити більш комфортні умови для киян. У 2019 році ми відкрили рух новозбудованою ділянкою Кільцевої дороги від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім’ї Кульженків протяжністю 620 метрів. А сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої – від вулиці Сім’ї Кульженків до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили», – наголосив мер столиці.

Протяжність нової ділянки дороги – майже 1200 метрів. Також звели два шляхопроводи. Один над залізницею та шляхопровід над вулицею Богатирською.

Також там проклали всі необхідні комунікації. Встановили сучасне освітлення, облаштували пішохідні тротуари та велодоріжки. Аби шум від автівок не заважав мешканцям прилеглих будинків, встановили 480 метрів шумозахисного екрану.

«Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку міста Вишгород. А також – частина транзитного транспорту не їхатиме через усе місто, ускладнюючи трафік», – підкреслив Кличко.

У планах міста – продовжити цю дорогу і з’єднати її з Оболонським проспектом. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочали.

Нагадаємо, під час річного звіту Кличко повідомив, що автосполучення Подільсько-Воскресенським переходом, якого чекають киян, цього року не відкриється.