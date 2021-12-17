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    Комунальники залатали провалля на бульварі в центрі Києва

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    Під час усунення аварії на трубопроводі було вирито два котловани посеред дороги - Комунальники залатали провалля на бульварі в центрі Києва
    Під час усунення аварії на трубопроводі було вирито два котловани посеред дороги
    фото: Київводоканал

    На бульварі Шевченка відновлено рух транспорту

    Ремонтні бригади відновили асфальтне покриття на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва, де сталася аварія на водомережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    «Бульвар Шевченка, 1-3. Благоустрій та асфальтування місця пошкодження завершено, рух транспорту відновлено. Проводиться розриття на підвідній Д-32 мм по бульвару Шевченка, 3», – йдеться в повідомленні.

    Без водопостачання залишається офісне приміщення по бульвару Шевченка, 3. Туди направлена автоцистерна з питною водою.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригади «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.

    У зв’язку аварійно-ремонтними роботами було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.

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    Теги: Київ дороги Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Комунальники залатали провалля на бульварі в центрі Києва