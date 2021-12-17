Комунальники залатали провалля на бульварі в центрі Києва
На бульварі Шевченка відновлено рух транспорту
Ремонтні бригади відновили асфальтне покриття на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва, де сталася аварія на водомережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
«Бульвар Шевченка, 1-3. Благоустрій та асфальтування місця пошкодження завершено, рух транспорту відновлено. Проводиться розриття на підвідній Д-32 мм по бульвару Шевченка, 3», – йдеться в повідомленні.
Без водопостачання залишається офісне приміщення по бульвару Шевченка, 3. Туди направлена автоцистерна з питною водою.
Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.
16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригади «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.
У зв’язку аварійно-ремонтними роботами було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.