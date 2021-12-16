На Русанівці оновлюють вулицю, що не бачила ремонту 40 років

Закінчити ремонт на вул. Ентузіастів заплановано наступного року

Стартувало масштабне оновлення вул. Ентузіастів у Дніпровському районі Києва (масив Русанівка). Це перший капітальний ремонт з 1981 року. Про це повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

«Вулиця Ентузіастів уже почала перевтілюватися. Нині прокладаємо новий колектор дощової каналізації діаметром 600 мм, аби дорогу не підтоплювало. Згодом посилимо основу проїжджої частини – піщано-щебеневу подушку. Також на вулиці влаштують три шари асфальтового покриття площею 23,5 тис. кв. м», – розповів Федоренко.

За його словами замість старого асфальту на тротуарах влаштують покриття з бруківки (ФЕМ) площею 20 тис. кв. м. А щоб авто не паркувались на пішохідних доріжках, встановлять антипаркувальні стовпці. Водночас, для машин облаштують паркомісця. Для них передбачено інший тип покриття – колота бруківка.

«Також на вулиці Ентузіастів ми посилимо безпеку руху. Так, на пішохідних переходах з’являться острівці безпеки, частина переходів будуть підвищені, а вздовж вулиці облаштуємо велодоріжку», – додав Федоренко.

Закінчити ремонт на вул. Ентузіастів заплановано наступного року.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.