Автосполучення мостом-довгобудом цьогоріч не відкриють: Кличко пояснив причини

Кличко оголосив про перенесення відкриття автосполучення мостом-довгобудом

Автосполучення Подільсько-Воскресенським переходом, якого чекають киян, цього року не відкриється. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, звітуючи про результати роботи міської влади в 2021 році.

«Ми планували і обіцяли відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським переходом цього року. Але відкриємо наступного», – сказав він.

Мер пояснив, що на темпах будівництва позначилася криза, спричинена коронавірусом. Також через локдауни були затримки з постачанням матеріалів для будівництва мосту.

Також Кличко нагадав, що звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, «який і обіцяв здати об’єкт до кінця цього року», за неефективну організацію роботи.

Кличко зазначив, що роботи на комплексі споруд тривають

Нагадаємо, 5 листопада під час Колегії КМДА мер Києва Віталій Кличко заявив, що звільнив заступника голови Київської міської держадміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Раніше Кличко поставив жорстку умову Густєлєву, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

До слова, Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Згідно з розпорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

Правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.



