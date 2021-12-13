Оголошено тендер на будівництво Київської обхідної дороги

На першій ділянці обхідної дороги буде дев'ять штучних споруд

Планується будівництво першої 18-кілометрової ділянки Київської обхідної дороги

Розпочато конкурсний відбір компанії, яка будуватиме Київську обхідну дорогу. Йдеться про будівництво першої ділянки дороги, а саме 18-кілометрового відрізка від траси М-07 Київ–Ковель–Ягодин до М-06 Київ–Чоп. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Характеристика проєкту українського автобану:

категорія автомобільної дороги – Іа;

будівельна довжина – 18,050 км;

кількість штучних споруд – 9: мости – 2 шт.; шляхопроводи – 6 шт.; естакади – 1 шт.

Карта: Укравтодор

Як проходитиме конкурс

Відбір виконавця робіт для будівництва проєктних ділянок Київської обхідної дороги пройде в три етапи:

І етап – вираження зацікавленості;

ІІ етап – подання кваліфікаційних пропозицій;

ІІІ етап – оцінка комерційних пропозицій Учасників.

Такий порядок документів відповідає стандартним процедурам, які застосовуються на проєктах ЄІБ, ЄБРР та Світового банку.

Подання пропозиції та участь у відборі здійснюється через майданчик Playtender.

Майданчик є сертифікованим у системі ProZorro, а програмна розробка є адаптованою до умов експерименту. Це спростить вихід на український ринок міжнародних гравців, які мають досвід втілення аналогічних за масштабом проєктів та можуть залучити додаткове довгострокове фінансування для будівництва.

За результатами експерименту «Укравтодор» і Міністерство інфраструктури ініціюватиме вдосконалення наявного інструментарію системи ProZorro.

На цьому етапі була досягнута домовленість між замовником робіт та системою ProZorro щодо обміну інформацією про хід закупівель. Наступний крок до інтеграції – автоматизація обміну інформацією з системою ProZorro.

Як відомо, 6 грудня Кабінет міністрів України затвердив проєкт Постанови «Про реалізацію експериментального проєкту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва»

Новозбудована об'їзна дорога об’єднає усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через місто. Вона складатиметься з 7 ділянок та великого мостового переходу південніше Києва.

Як повідомлялося, вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.

«Укравтодор» обіцяє висадити нові дерева замість зрубаних під час майбутнього будівництва Київської обхідної дороги.

28 травня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») та американська компанія Bechtel Corporation підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва.