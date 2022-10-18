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Відновлення електропостачання в Києві: з'явилися хороші новини

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відновлення електропостачання в Києві: з'явилися хороші новини
Українців просять економити електроенергію 
фото з відкритих джерел

Рашисти цілеспрямовано знищили третину енергоструктури України 

Відновлення енергопостачання в Києві вже на фінальній стадії, поступово світло повернеться у всі домівки. Про це повідомляє постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень Yasno.

«Підтримуйте енергетиків й далі. Вимикайте або обмежуйте використання енергоємних приладів. Зокрема, у піковий час навантаження на мережу: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Бізнеси просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів», – йдеться в повідомленні.

Так українці зможуть підтримати енергетичний фронт. 

Як відомо, вчора, 17 жовтня, російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Сьогодні, 18 жовтня, атаки тривали.

Нагадаємо, «Укренерго» закликає українців розумно і своєчасно використовувати електроенергію. Така необхідність виникла через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Напередодні стало відомо, що Україна зберегла енергетичну стійкість після масових атак Росії, агресору не вдалося паралізувати енергетичну галузь. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що за три дні російська армія завдала по українських цивільних та енергетичних об’єктах до 130 ударів ракетами та дронами-камікадзе.

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Теги: українці фронт Київ енергетика електроенергія

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