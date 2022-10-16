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Економія електроенергії 15 жовтня: яка область дала найкращий результат

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Економія електроенергії 15 жовтня: яка область дала найкращий результат
Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.
фото з відкритих джерел

Мешканці Чернігівської області зекономили майже 20% електроенергії

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами, повідомляють в «Укренерго».

Споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.

«Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад. І головне – коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина – це можливість для інших бути зі світлом», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

Нагадаємо, російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.

Теги: електроенергія

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