Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)

ІТ-армія України дала кібервідповідь за теракти 10 жовтня

Українські хакери помстилися за ракетні обстріли 10 жовтня та руйнування інфраструктури і атакували пітерську енергокомпанію. У результаті частина Ленінградської області залишилася без світла.

Атака у відповідь на російські злочини відбулася днями, а деталі цієї атаки представники кіберспільноти розповіли учора.

Кіберспеціалісти зламали систему керування і викачали внутрішні документи компанії. Щоб їх обробити, знадобилося 2 дні. Згодом усі документи виклали у відкритий доступ.

«Ми це зробили без ракет і смертей: отримали доступ до системи управління і погралися з перемикачами. Так, недавні перебої електроенергії в Ленінградській області – це справа наших рук», – йдеться у повідомленні хакерів.

Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.