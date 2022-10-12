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Промисловці попередили про ймовірні зупинки підприємств через підвищення цін на електроенергію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Промисловці попередили про ймовірні зупинки підприємств через підвищення цін на електроенергію
Український бізнес стикнувся з великими труднощами
фото з відкритих джерел

Електроенергія – це основна складова собівартості продукції деяких видів бізнесу

Промислові підприємства у різних галузях економіки просять Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не збільшувати граничні ціни (т.з. прайс-кепи) на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку, повідомляє Обозреватель.

У протилежному випадку вони заявляють про велику ймовірність зупинки виробництва. Такі заяви лунали 12 жовтня під час публічного обговорення проєкту цього рішення у НКРЕКП.

Зокрема, Олександр Завгородній, директор з економіки та фінансів Нікопольського заводу феросплавів, повідомив, що електроенергія – це основна складова собівартості продукції заводу, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємства.

«Зважаючи на ймовірне зростання прайс-кепів, зростання цін на ринку електроенергії, а також наміри підвищувати вартість транспортування та диспетчеризації електроенергії, ми прийняли рішення зупинити роботу підприємства вже з листопада», – зазначив він, додавши, що підприємство попередньо планує знаходитися в простої протягом зимового періоду.

Заступник голови правління з фінансів Запорізького заводу феросплавів Олег Качко наголосив, що підвищення прайс-кепів неминуче призведе до зростання цін на електроенергію і, як наслідок, призведе до зростання собівартості продукції та неминучої зупинки підприємства.

За його оцінкою, збільшення прайс-кепів коштуватиме підприємству додатковий 1 млрд грн на рік. «Невідомо, де брати ці кошти, коли є проблеми з логістикою в середині країни, потрібно втримувати персонал, зарплати платити. Тому в умовах війни це не дуже правильне рішення», – зауважив топ-менеджер.

Завод «Дніпроазот», єдиний виробник хлору для українських водоканалів, знаходиться у простої із самого початку війни. Проте, через технологічну небезпечність виробничого циклу, підприємство підтримує мінімальну господарчу діяльність. Однак, за словами представника заводу, через збільшення прайс-кепів на витрат на е/енергію «Дніпроазоту» доведеться зупинятись повністю, а відновлення роботи вже буде неможливе.

Під загрозою повної зупинки також знаходиться і гірнича галузь. Зокрема Олександр Петровець, заступник головного енергетика Покровського гірничо-збагачувального комбінату, повідомив, що є велика ймовірність зупинки підприємства у листопада, а підвищення прайс-кепів зробить неможливою його роботу.

«ПГЗК – це містоутворююче підприємство, від нашої роботи залежить існування міста Покровськ. Ми намагаємося працювати у вкрай складних умовах: знижується попиту на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми з закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію», – зазначив він.

Володимир Боднар, заступник голови правління з економіки та фінансів Марганецького ГЗК, додав, що підприємство постійно знаходиться під обстрілами ворожої артилерії. Проте через зростання витрат робота підприємства може зупинитися. А якщо підвищяться прайс-кепи, то через зупинку великої кількості підприємств, цю електроенергії нікому буде продавати.

Теги: тарифи гроші бізнес робота НКРЕКП енергетика електроенергія

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