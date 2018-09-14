Вихованців двох дитсадків Києва мало не отруїли гнилим м’ясом



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Неякісний продукт повернуто постачальнику

У двох дитсадках Києва дітей мало не отруїли гнилим м'ясом. Після виявлення неякісного продукту його повернули постачальнику.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби у столиці.

«У двох садках Святошинського району було виявлено неякісне м'ясо, яке було повернуто постачальнику», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про постачання гнилого м'яса в дитячі садки співробітники служби знайшли в соціальній мережі. За даними відомства, фахівці перевірили 10 дошкільних установ.

Наразі тривають заходи держнагляду у постачальника продукції, також були відібрані проби і змиви. Вся інформація буде передана правоохоронним органам

Джерело: 44.ua