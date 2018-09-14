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    Вихованців двох дитсадків Києва мало не отруїли гнилим м’ясом

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    Вихованців двох дитсадків Києва мало не отруїли гнилим м’ясом

    Неякісний продукт повернуто постачальнику

    У двох дитсадках Києва дітей мало не отруїли гнилим м'ясом. Після виявлення неякісного продукту його повернули постачальнику.

    Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби у столиці.

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    «У двох садках Святошинського району було виявлено неякісне м'ясо, яке було повернуто постачальнику», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що інформацію про постачання гнилого м'яса в дитячі садки співробітники служби знайшли в соціальній мережі. За даними відомства, фахівці перевірили 10 дошкільних установ.

    Наразі тривають заходи держнагляду у постачальника продукції, також були відібрані проби і змиви. Вся інформація буде передана правоохоронним органам

    Джерело: 44.ua

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