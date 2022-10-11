Віялові відключення електрики в Києві: Кличко повідомив важливу інформацію

Компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень у Києві

Віталій Кличко поінформував, що ситуацію з електропостачанням у Києві вдалося стабілізувати

Віялових відключень електроенергії у Києві сьогодні, 11 жовтня, не буде. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

«Вчора були деякі тимчасові відключення через пошкодження системи електропостачання. На сьогоднішній день, за моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде», – сказав Кличко.

Міський голова Києва зазначив, що у разі нових аварійних ситуацій у системі електропостачання, про це буде інформація на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Кличко також поінформував, що змін щодо графіка початку опалювального сезону не планується. Він нагадав, що наразі до центрального опалення підключають заклади медичної та соціальної сфери.

Дата початку опалювального сезону для усіх киян, за словами Кличка, залежатиме від погоди.

Мер столиці також закликав киян підготуватися до опалювального сезону – утеплити вікна та запастися теплими речами.

Зазначимо, компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень електроенергії у Києві. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотирьох годин.

Нагадаємо, Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.