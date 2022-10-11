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У Києві запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії
В ДТЕК розповіли, за яким графіком в Києві будуть вимикати світло
фото з відкритих джерел

Тривалість відключень не буде перевищувати чотири години

Для балансування енергосистеми у Києві запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Для того аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго з 11:20 запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

«В нього потрапили значна частина промислових та побутових клієнтів Києва. Тим клієнтам, у яких немає електропостачання починаючи з обіднього періоду часу, ми повернули світло до 22.00», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, задля того аби збалансувати енергосистему і покрити існуючий дефіцит потужності на вимогу НЕК Укренерго компанія буде вимушена на декілька годин відключити світло у інших клієнтів.

Якщо протягом 10 жовтня у вас було стале електрозабезпечення, імовірно ви потрапите в список клієнтів, у яких буде відключено світло у вечірньо-нічний період в ніч з 10 на 11 жовтня.

«Зарядіть прилади і подбайте про власний комфорт. Для того аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми на вимогу НЕК Укренерго, ДТЕК і далі буде вимушений частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

Для цього будуть складатися графіки почергового електропостачання.

Починаючи з 11 жовтня компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.

«Звертаємося до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00. В разі необхідності – вмикайте їх в нічні години, коли споживання значно знизиться», – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: Київ Укренерго росіяни росія окупанти міністр машини влада

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