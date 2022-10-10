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Україна оголосила про припинення експорту електроенергії

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Україна зупиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми
фото з відкритих джерел

З 11 жовтня експорт електроенергії з України буде припинено

Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр зазначив, що українська електроенергія допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

Навіть після того, як була зупинена Запорізька АЕС, що більше сім місяців перебуває в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії, наголошується у повідомленні.

Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, як зазначають у Міненерго, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», – заявив профільний міністр.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня. Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ. 

Міністр поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. У переважній більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби.

Також відомо, що у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: росія війна електроенергія Герман Галущенко

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