Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України

За день росіяни випустили по Україні більше 80 ракет

Сьогодні вранці Київ, Дніпро, Львів, Житомир та ще низка українських міст зазнали масованого обстрілу російськими ракетами. На терористичну атаку Москви, внаслідок яких загинули десятки цивільних українців, відреагували усі провідні світові ЗМІ.

Більшість іноземних журналістів чомусь зауважували, що ракетний обстріл та атаку дронами Путін влаштував, аби помститися за підрив Кримського мосту. Відразу ж постає питання, а за що ж тоді мстився диктатор попередні сім місяців, коли випустив по Україні кілька тисяч ракет. Саме тому очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав міжнародні ЗМІ припинити тиражувати твердження, що ракетний терор Україна спровокувала Путіна нібито підривом Кримському мосту. Кулеба наголосив, що причиною сьогоднішньої атаки є відчай російського диктатора через поразки на полі бою.

Приліт у прямому ефірі

Ранок почався 10 жовтня для українських та іноземних ЗМІ з майже однакових новинних заголовків: «Росія обстрілює Київ». Зокрема, APNews написали, що «Росія направила шквал смертельних ударів по кількох українських містах, розгромивши цивільні об’єкти, включно з центром Києва». Це, за словами журналістів, привернуло увагу українців до похмурої реальності війни після місяців «розслабленої атмосфери» у столиці.

«На вулицях бачили киян із кров’ю на одязі та руках. Молодий чоловік у синій куртці сидів на землі, а медик намотував йому на голову пов’язку. Жінка з забинтованою головою була вся у крові, що заплямувала її блузку. Напади викликали хвилю обурення у Європі. Президент Франції Макрон висловив «надзвичайну стурбованість через те, що удари спричинили жертви серед цивільного населення» і поновив свою обіцянку збільшити військову допомогу Україні. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі написав у Twitter, що «обстріл Росією ракетами цивільних районів України є неприйнятним», – йдеться у публікації.

Журналісти The Washington Post порівнювали сьогоднішній обстріл з ранком 24 лютого. Тоді ракетні удари також були спрямовані на критичну інфраструктуру у містах від Харкова до Львова.

«Удари відбувалися хвилями. Це була перша атака на столицю з червня. Але навіть коли російські війська були на підступах до Києва у перші місяці війни, жодна атака не вдарила так прямо у центр міста. Ці напади відбулися після того, як у суботу Росія оголосила, що генерала Сергія Суровкіна призначили головнокомандувачем війни в Україні. Суровкін – офіцер-ветеран, який очолював російську військову експедицію у Сирії у 2017 році, яка, зокрема, включала невибіркові бомбардування цивільних районів», – зазначає TWP. Також у публікації йдеться про те, що одна з ракет пошкодила візовий відділ посольства Німеччини у Києві. Щоправда, будівля консульської служби була порожня на момент нападу, оскільки українцям більше не потрібна віза, щоби в'їхати до Німеччини. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що прилетіло неподалік посольства Румунії, всього на відстані 850 метрів.

The Guardian наголошує, що ракети, які Росія випустила по Україні, перетнули повітряний простір Молдови. Через це міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску викликав посла Росії, щоби той надав пояснення. Також у The Guardian додала, що президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав сьогоднішні дії Росії воєнними злочинами і заявив, що Європейська Рада лишається відданою Україні та виступає за притягнення російського режиму до відповідальності. Водночас напади Росії на Київ та інші міста по всій Україні, за його словами, демонструють відчай Кремля.

Під обстріли потрапили цілі родини: батьки вранці везли дітей у дитсадки та школи, потім їхали на роботу фото з відкритих джерел

Кореспондент ВВС опинився у прямому ефірі просто під час одного з прильотів по Києву. Він наголошує: масовані обстріли викликали в українців не паніку, а лють.

«Генерал британської армії у відставці, сер Річард Берронс, каже: атаки, які ми бачили сьогодні вранці, мають «більше психологічний, ніж практичний ефект». Путін намагається стверджувати, що Росія все ще може виграти цю війну. Однак цього не буде, Україна врешті-решт переможе», – пише ВВС.

НАТО засуджує «жахливі і невибіркові атаки»

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що воно «вражене мерзенними ракетними ударами» по Києву та інших містах, і знову підтвердило свою «непохитну підтримку» України. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter засудив «жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру». Він додав, що НАТО й надалі підтримуватиме хоробрий народ України стільки, скільки буде потрібно.

Reuters повідомив, що в Україні тимчасово припинив роботу Міжнародний комітет Червоного Хреста. Організація, за інформацією ЗМІ, ухвалила таке рішення з міркувань безпеки після масованого обстрілу практично всієї території України. Згодом Товариство Червоного Хреста спростувало цю інформацію у заяві пресслужби українського представництва організації.

Відомо також, що тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли ситуація в Україні стане безпечнішою.

Аліна Євич, для «Главкома»