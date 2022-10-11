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Віялові відключення електропостачання в Києві: оприлюднено графік на 11 жовтня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Віялові відключення електропостачання в Києві: оприлюднено графік на 11 жовтня
Українців просять економити електроенергію 
фото з відкритих джерел

Вчорашні масовані обстріли завдали збитків енергомережі України 

Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК щодня заздалегідь буде оприлюднювати графіки віялових відключень електрики у Києві. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотирьох годин. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Після масованої ракетної атаки Києва 10 жовтня, яка спричинила пошкодження об'єктів у місті та перебоїв зі світлом, киян просили економно споживати електроенергію ввечері. А з 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в Києві. 

Як пояснюють в компанії, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Віялові відключення запроваджуються для балансування енергосистеми у Києві та покриття існуючого дефіциту потужності на вимогу «Укренерго». 

Віялові відключення електропостачання в Києві: оприлюднено графік на 11 жовтня фото 1

Починаючи з 11 жовтня, компанія заздалегідь буде оприлюднювати графіки погодинних відключень світла у Києва на сайті з адресами і часом відключення. Орієнтовний час відключення – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00.

Напередодні масована ракетна атака РФ призвела до перебоїв із мобільним зв'язком і інтернетом у різних регіонах України. 

Нагадаємо, Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: електроенергія Київ Укренерго

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