Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів



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Фото: Вести Віруючі протестують проти ID-карток

Під стінами суду зібралося близько 100 вірян

У середу, 19 вересня, сотні вірян вийшли на протест під стіни Верховного суду України в Києві. Учасники акції протестують проти рішення ВСУ про заборону відмовлятися від карт посвідчення особи (ID-карток), вони вимагають дозволити їм замість ID-карт видавати паспорт громадянина України старого зразка у вигляді паспортної книжечки, повідомляють «Вести».

Протестувальники заявляють, що біометричні документи ображають права громадян на таємницю приватного і сімейного життя. Вони не згодні з присвоєнням органами міграційної служби під час видачі паспорта нового зразка унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, який ведеться щодо всіх громадян, які отримають цей паспорт.

Під стінами ВСУ зібралося близько 100 мітингувальників.

Нагадаємо, 26 березня Касаційний адміністративний суд Верховного суду заборонив громадянам України відмовлятися від отримання карт посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань. Суд розглянув позов мешканки Коростеня Житомирської області Наталії Дегтяр як показову справу.

Позивач просила суд зобов'язати Міграційну службу видати їй паспорт у формі книжечки. Касаційний адмінсуд Верховного суду відмовив їй в цьому. Таким чином, якщо громадянка хоче отримати паспорт, вона змушена буде оформляти ID-картку. Це рішення суду може стати основою для інших судів під час винесення рішення в аналогічних справах.

Рішення ВСУ про відмову в позові Дегтяр буде оскаржено у Великій палаті Верховного суду. Розгляд справи призначено на середу, 19 вересня.