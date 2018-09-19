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    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів

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    Віруючі протестують проти ID-карток - Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів
    Фото: Вести
    Віруючі протестують проти ID-карток

    Під стінами суду зібралося близько 100 вірян

    У середу, 19 вересня, сотні вірян вийшли на протест під стіни Верховного суду України в Києві. Учасники акції протестують проти рішення ВСУ про заборону відмовлятися від карт посвідчення особи (ID-карток), вони вимагають дозволити їм замість ID-карт видавати паспорт громадянина України старого зразка у вигляді паспортної книжечки, повідомляють «Вести».

    Протестувальники заявляють, що біометричні документи ображають права громадян на таємницю приватного і сімейного життя. Вони не згодні з присвоєнням органами міграційної служби під час видачі паспорта нового зразка унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, який ведеться щодо всіх громадян, які отримають цей паспорт.

    Під стінами ВСУ зібралося близько 100 мітингувальників.

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    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів
    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів
    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів
    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів
    Віряни взяли в облогу Верховний суд: протестують проти ID-паспортів

    Нагадаємо, 26 березня Касаційний адміністративний суд Верховного суду заборонив громадянам України відмовлятися від отримання карт посвідчення особи (ID-карток) з релігійних переконань. Суд розглянув позов мешканки Коростеня Житомирської області Наталії Дегтяр як показову справу.

    Позивач просила суд зобов'язати Міграційну службу видати їй паспорт у формі книжечки. Касаційний адмінсуд Верховного суду відмовив їй в цьому. Таким чином, якщо громадянка хоче отримати паспорт, вона змушена буде оформляти ID-картку. Це рішення суду може стати основою для інших судів під час винесення рішення в аналогічних справах.

    Рішення ВСУ про відмову в позові Дегтяр буде оскаржено у Великій палаті Верховного суду. Розгляд справи призначено на середу, 19 вересня.

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