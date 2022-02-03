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    Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників

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    Екссуддя Новак звинувачується в одержанні $ 8 тис. хабара за судове рішення - Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників
    Екссуддя Новак звинувачується в одержанні $ 8 тис. хабара за судове рішення
    фото: ua-energy.org

    Екссудді отримали по 7,5 та сім років в’язниці

    Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів Голосіївського суду Києва Олександра Білика й Андрія Новака. Про це повідомив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

    «Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Білик відправиться за грати на сім років з конфіскацією. Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою та затримали в залі суду одразу після проголошення вироку», – написав Шабунін.

    Нагадаємо, екссуддя Новак звинувачується в одержанні $ 8 тис. хабара за судове рішення. Додатково йому інкримінували незаконне поводження зі зброєю, оскільки при затриманні в Новака вилучили пістолет, який він начебто носив без дозволу. Білику, який на момент інкримінованих подій вже не був суддею і працював юристом, за пособництво і посередництво на хабарі.

    До Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії «Євроінс Україна» і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а юридичну допомогу позивачу надавав колишній суддя Білик. Останній нібито узяв для передачі судді Новаку $ 8 тис.

    Нагадаємо, суддю з Броварів, засуджену на шість років за хабар, відправили у відставку.

    До слова, на Тернопільщині суддю посадили на шість років за хабарництво.

    Теги: суд хабар суддя Україна Віталій Шабунін Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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    Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників