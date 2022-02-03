Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників

Екссудді отримали по 7,5 та сім років в’язниці

Вищий антикорупційний суд відправив до в’язниці двох екссуддів Голосіївського суду Києва Олександра Білика й Андрія Новака. Про це повідомив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Білик відправиться за грати на сім років з конфіскацією. Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою та затримали в залі суду одразу після проголошення вироку», – написав Шабунін.

Нагадаємо, екссуддя Новак звинувачується в одержанні $ 8 тис. хабара за судове рішення. Додатково йому інкримінували незаконне поводження зі зброєю, оскільки при затриманні в Новака вилучили пістолет, який він начебто носив без дозволу. Білику, який на момент інкримінованих подій вже не був суддею і працював юристом, за пособництво і посередництво на хабарі.

До Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії «Євроінс Україна» і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а юридичну допомогу позивачу надавав колишній суддя Білик. Останній нібито узяв для передачі судді Новаку $ 8 тис.

Нагадаємо, суддю з Броварів, засуджену на шість років за хабар, відправили у відставку.

До слова, на Тернопільщині суддю посадили на шість років за хабарництво.