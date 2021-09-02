На Тернопільщині суддю посадили на шість років за хабарництво

Суддя попався на отриманні хабаря у розмірі дві тисячі доларів

Вищий антикорупційний суд оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області. Раніше суддю викрили в одержанні двох тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддя одержав хабар за ухвалення рішення на користь третьої особи про відмову в задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням.

«Суд погодився з доводами прокурора САП і визнав зазначених осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років із конфіскацією майна», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що спільницю екссудді засудили до п’яти років позбавлення волі з забороною займатися адвокатською діяльністю терміном на два роки з конфіскацією половини належного їй майна.

«Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржено протягом 30 днів з моменту його проголошення», – уточнюють у САП.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн гривень. Згодом за Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад 1 млн гривень, внесли заставу і він вийшов на свободу.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

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