Українець тріумфально завершив плавальну програму Паралімпіади

Остапченко здобув чергову найвищу нагороду Ігор у Токіо

Вже три золоті нагороди вибороли украхнські паралімпійці у десятий день Паралімпіади в Токіо. Слідом за веслувальником Сергієм Ємельяновим і тепер вже 10-разовим паралімпійським чемпіоном у плаванні Максимом Крипаком на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся плавець Денис Остапченко, у якого раніше були «срібло» та «бронза» змагань у столиці Японії.

20-річний дебютант Паралімпіад з Полтави блискуче провів заплив на 200 метрів вільним стилем, випередивши на фініші дует переслідувачів з Мексики.

У медальному заліку Ігор Україна з 93 нагородами (23 «золота», 44 «срібла» і 26 «бронз»), як і раніше, утримує п'яту позицію.

Змагання плавців на Паралімпіаді завершені. Найтитулованішим спортсменом Ігор став Максим Крипак.

Усі медалі України у 10-й змагальний день

«Золото»: Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів), Максим Крипак (200 метрів, комплексний стиль), Денис Остапченко (плавання, 200 метрів, вільний стиль).

«Срібло»: Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів, Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка), Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 метрів), Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска), Андрій Трусов (плавання, 50 метрів, батерфляй).

«Бронза»: Денис Дубров (100 метрів, батерфляй).