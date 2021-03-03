Головний офіс банку «Аркада» виставлено на продаж за майже 1 млрд грн

Продається будівля «Аркади» площею 14,1 тис. кв. м і земля під нею

Аукціон із продажу будівлі в центрі Києва відбудеться 4 березня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні головний офіс банку «Аркада» площею 14,1 тис. кв. м і земельну ділянку під ним площею 0,5 га. Будівля розташована на вул. Ольгинській, 3-А в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Торги відбудуться 4 березня 2021 року на майданчику Prozorro.Продажі, за англійською моделлю аукціону.

Стартова ціна лоту – 971,08 млн грн.

До участі в торгах запрошуються як юридичні, так і фізичні особи.

Нагадаємо, у лютому цього року Печерський суд Києва зняв арешт з найбільшого активу неплатоспроможного банку «Аркада». Так, арешт знято з головного офісу банку на вулиці Ольгинській (площею 14,1 тис. кв. м) та з земельної ділянки під ним (площею 0,53 га).

Вказаний арешт було накладено 19 серпня 2020 року за клопотанням Фонду гарантування вкладів, щоб унеможливити їх незаконну передачу в іпотеку третім особам.

Арешт було накладено у рамках забезпечення позову до ТОВ «Будеволюція», Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки вчинених ними правочинів, які призвели до виведення з власності банку «Аркада» його головного офісу.

Однак у січні Печерський суд відхилив клопотання ФГВФО про забезпечення позову до Неліна та накладення арешту на головний офіс банку «Аркада» й земельну ділянку під ним.

24 вересня 2020 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада». 25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.