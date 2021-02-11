Прокуратура оголосила нову підозру власнику банку «Аркада»

За даними СБУ Паливода завдав вкладникам банку збитки на понад 22 млн грн

Президенту і власнику неплатоспроможного банку «Аркада» Костянтину Паливоді та його спільникам повідомлено про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників.

За даними слідства, ексголова правління, будучи бенефіціарним власником банку, за допомогою пов’язаних з банком двох юридичних осіб організував протиправну схему розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.

Топменеджер банку витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній.

Було реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. У зв’язку з невиконанням двома юрособами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в 10 разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

За даними СБУ, дії фігуранта завдали вкладникам банку збитки на понад 22 млн грн.

За місцем проживання ексголови правління йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.



Наразі прокурорами Київської місцевої прокуратури №6 готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Станом на 1 червня 2020 року президентом і власником 74,8% акцій банку «Аркада» є Костянтин Паливода.

У 2018 році Паливода на посаді голови правління банку «Аркада» разом зі спільниками привласнив 50 млн грн із фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.

25 серпня 2020 року НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня. 26 серпня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада». 25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

«Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.

1 лютого Печерський суд зняв арешт з головного офісу банку «Аркада».