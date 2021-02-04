Суд зняв арешт з головного офісу банку «Аркада»

Центральний офіс банку Аркада в Києві, поруч з метро Хрещатик

Центральний офіс банку Аркада в Києві, поруч з метро Хрещатик

Аарешт було накладено у 2020 році за клопотанням Фонду гарантування вкладів, щоб унеможливити незаконну передачу майна в іпотеку третім особам

Печерський суд Києва зняв арешт з найбільшого активу неплатоспроможного банку «Аркада».

Згідно рішенню суду, арешт знято з головного офісу банку на вулиці Ольгинській (площею 14,1 тис. кв. м) та з земельної ділянки під ним (площею 0,53 га).

Напередодні визнання банку неплатоспроможним було вчинено спробу незаконного виведення цих активів із власності банку. І саме від їх повернення залежать розрахунки з кредиторами банку. Адже оціночна вартість цих активів – понад 770 млн грн, що становить майже 60% вартості усіх активів банку.

Вказаний арешт було накладено 19 серпня 2020 року за клопотанням Фонду гарантування вкладів, щоб унеможливити їх незаконну передачу в іпотеку третім особам.

Арешт було накладено у рамках забезпечення позову до ТОВ «Будеволюція», Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки вчинених ними правочинів, які призвели до виведення з власності банку «Аркада» його головного офісу.

Однак у січні Печерський суд відхилив клопотання ФГВФО про забезпечення позову до Неліна та накладення арешту на головний офіс банку «Аркада» й земельну ділянку під ним.

У вересні 2019 року банк «Аркада» передав в іпотеку під забезпечення зобов’язань пов’язаної компанії ТОВ «Будеволюція» (особа, пов’язана з банком «Аркада»; забудовник ЖК «Патріотика» та «Патріотика на Озерах») свій головний офіс і земельну ділянку.

Ця компанія взяла кредит на 260 млн грн у фізособи Олега Неліна за договором позики (як зазначається, ринкова вартість офісу – 554,8 млн грн, земельної ділянки – 65,6 млн грн).

Умови укладеного кредитного договору, зокрема явно завищені для позичальника штрафні санкції (за затримку оплати понад один день штраф становить 100% загальної суми заборгованості), вказують на те, що головною метою цих дій було виведення з банку основних його активів.

21 липня 2020 року Олег Нелін став власником будівлі головного офісу та земельної ділянки «Аркади», відповідно до записів у Держреєстрі. А вже 30 липня він передав нерухомість у іпотеку іншій фізособі, зобов’язавшись виконати своє нове зобов’язання, забезпечене іпотекою, вже до 11 серпня. При цьому такі дії були вчинені ще до настання терміну виконання основного зобов’язання за кредитом, наданим Неліним ТОВ «Будеволюція» згідно умов кредитного договору.

25 серпня НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня. 26 серпня Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Аркада» та розпочав процедуру виведення його з ринку.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Аркада». 25 вересня ФГВФО розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада», яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

«Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.