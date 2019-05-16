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    Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься його брат до Ради

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    Віталій і Володимир Кличко - Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься його брат до Ради
    Віталій і Володимир Кличко

    Партія «Удар» однозначно буде брати участь у виборах до Верховної Ради

    Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що його брат Володимир може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію «Удар».

    Про це він розповів у ток-шоу «Ехо України« на «Прямому».

    «Я вже заявляв, що партія «Удар» однозначно буде брати участь у виборах до Верховної Ради. Що стосується Володимира, я переконаний в тому, що йому небайдужі процеси, які відбуваються в Україні. Він завжди мене підтримував. Він є патріотом і робить все для того, щоб Україна стала по-справжньому європейською країною. Що стосується участі у політичному житті України, на це питання, я думаю, що він сам зможе відповісти. Це буде некоректно за нього відповідати», - сказав він.

    Проте, відповідаючи на питання, чи буде Віталій Кличко очолювати цю партію, він відповів: «Однозначно».

    Так, у ЗМІ з'явилась інформація, що колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику у складі оновленої партії «Удар».

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    Віталій Кличко ЗМІ Володимир Кличко вибори УДАР партії Україна
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