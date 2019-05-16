Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься його брат до Ради



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Віталій і Володимир Кличко

Партія «Удар» однозначно буде брати участь у виборах до Верховної Ради

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Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що його брат Володимир може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію «Удар

Про це він розповів у ток-шоу «Ехо України« на «Прямому».

«Я вже заявляв, що партія «Удар» однозначно буде брати участь у виборах до Верховної Ради. Що стосується Володимира, я переконаний в тому, що йому небайдужі процеси, які відбуваються в Україні. Він завжди мене підтримував. Він є патріотом і робить все для того, щоб Україна стала по-справжньому європейською країною. Що стосується участі у політичному житті України, на це питання, я думаю, що він сам зможе відповісти. Це буде некоректно за нього відповідати», - сказав він.

Проте, відповідаючи на питання, чи буде Віталій Кличко очолювати цю партію, він відповів: «Однозначно».

Так, у ЗМІ з'явилась інформація, що колишній боксер Володимир Кличко може піти в політику у складі оновленої партії «Удар».