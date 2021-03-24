Комунальники звільнили від реклами будинок на вулиці Борщагівській

З однієї лише будівлі зняли 11 рекламних вивісок

Представники комунальних служб, що відповідають за розміщення рекламних конструкцій у міста, розповіли про роботи з демонтажу рекламних вивісок із київських будинків.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама», днями комунальники зняли 11 рекламних вивісок з будівлі на вулиці Борщагівській.

За словами фахівців, кілька «неправильних» вивісок на старенькому будинку навіть десь на вулиці Борщагівській мають значний вплив на місцевий громадський простір.

«Красиві, і перспективні в естетичному плані фасади губляться під пластиковим нагромадженням. А розташування будинку з таким багажем – на перехресті – задає згубну атмосферу для містян і решти підприємців», – пояснюють у департаменті.

Будинок на Борщагівській до та після робіт

Щоб кияни могли відчути різницю, у департаменті показали, як виглядала будівля до і після демонтажу.

Власників закладів закликають облаштувати свої вивіски за Правилами, щоб фасади отримали гармонійний, уніфікований вигляд, достойний столиці.

«Це радуватиме і мешканців, і буде гарним прикладом для багатьох підприємців далі по вулиці», – впевнені рекламники.

Раніше на сайті Київської міської ради зʼявилася петиція з щодо створення єдиного дизайн-коду міста. «На превеликий жаль, наше місто з кожним роком втрачає своє історичне обличчя, неординарність і обростає потворними вивісками, нестримним малопривабливим дизайном фасадів за принципом – більше і яскравіше це завжди краще, а також рекламою на будівлях. Необхідно повернути місту історичний вигляд, підтримувати його архітектурне обличчя», – йдеться в тексті звернення.

Також стало відомо, що в Центрі Української Культури та Мистецтва почала працювати фотовиставка фото найбільш одіозних із демонтованих у Києві незаконних рекламних конструкцій.