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    Комунальники звільнили від реклами будинок на вулиці Борщагівській

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    Кияни давно вимагають створити єдиний дизайн-код для вивісок - Комунальники звільнили від реклами будинок на вулиці Борщагівській
    Кияни давно вимагають створити єдиний дизайн-код для вивісок
    Фото: «Київреклама»

    З однієї лише будівлі зняли 11 рекламних вивісок

    Представники комунальних служб, що відповідають за розміщення рекламних конструкцій у міста, розповіли про роботи з демонтажу рекламних вивісок із київських будинків.

    Як повідомляється на Facebook-сторінці Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама», днями комунальники зняли 11 рекламних вивісок з будівлі на вулиці Борщагівській.

    За словами фахівців, кілька «неправильних» вивісок на старенькому будинку навіть десь на вулиці Борщагівській мають значний вплив на місцевий громадський простір.

    «Красиві, і перспективні в естетичному плані фасади губляться під пластиковим нагромадженням. А розташування будинку з таким багажем – на перехресті – задає згубну атмосферу для містян і решти підприємців», – пояснюють у департаменті.

    Будинок на Борщагівській до та після робіт

    Будинок на Борщагівській до та після робіт

    Щоб кияни могли відчути різницю, у департаменті показали, як виглядала будівля до і після демонтажу.

    Власників закладів закликають облаштувати свої вивіски за Правилами, щоб фасади отримали гармонійний, уніфікований вигляд, достойний столиці.

    «Це радуватиме і мешканців, і буде гарним прикладом для багатьох підприємців далі по вулиці», – впевнені рекламники.

    Раніше на сайті Київської міської ради зʼявилася петиція з щодо створення єдиного дизайн-коду міста. «На превеликий жаль, наше місто з кожним роком втрачає своє історичне обличчя, неординарність і обростає потворними вивісками, нестримним малопривабливим дизайном фасадів за принципом – більше і яскравіше це завжди краще, а також рекламою на будівлях. Необхідно повернути місту історичний вигляд, підтримувати його архітектурне обличчя», – йдеться в тексті звернення.

    Також стало відомо, що в Центрі Української Культури та Мистецтва почала працювати фотовиставка фото найбільш одіозних із демонтованих у Києві незаконних рекламних конструкцій.

    Теги: Київ КМДА кияни реклама місто петиція
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