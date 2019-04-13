В столиці частково перекрили Хрешатик

Сьогодні з 15:00 до 21:00 пройде ралі «Столиця»

13 квітня із 15:00 до 21:00 на Хрещатику відбудеться урочиста частина етапу Чемпіонату України з ралі – ралі.

Як зазначають організатори ралі, у центрі столиці зустрінуться кращі автоспортсмени країни. О 15:00 там відкриється виставка спортивних автомобілів, о 19:00 – розпочнеться урочисте відкриття змагання.

У зв’язку із цією подією з 13:00 13 квітня до 03:00 14 квітня буде заборонено рух усіх видів транспорту на Хрещатику – від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної.

На час проведення ралі також змінить роботу наземний пасажирський транспорт (маршрути якого проходять цими вулицями).