У Києві триває Марш добровольців (фото)



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Фото Артема Худолієва/Главком

Колона учасників прямує на Банкову. Там зачитають 10 вимог до Зеленського

Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців рушили на Банкову.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Учасники акції рушили колоною до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.

Ось відповідний уривок з підготовленого ними документу:

Ані кроку назад! Ні відведенню військ! Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська! Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України! Ні – «нормандії» без Криму! Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму! Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями! Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів! Повага і соціальні гарантії українському воїну! Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!

В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».

Ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті.

Нагадаємо, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.