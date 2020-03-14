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    Політика

    У Києві триває Марш добровольців (фото)

    • Розсилка
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    Фото Артема Худолієва/Главком

    Колона учасників прямує на Банкову. Там зачитають 10 вимог до Зеленського

    Після святкового концерту і мітингу, учасники Маршу добровольців рушили на Банкову.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Учасники акції рушили колоною до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.

    Ось відповідний уривок з підготовленого ними документу:

    1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
    2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
    3. Припинити політику капітуляції!
    4. Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
    5. Ні – «нормандії» без Криму!
    6. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
    7. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
    8. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
    9. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
    10. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!

    В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».

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    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)
    У Києві триває Марш добровольців (фото)

    Ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті.

    Нагадаємо, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.

    Київ протест
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