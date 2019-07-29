Внаслідок ДТП на Київщині 15-річний підліток впав у кому (фото)



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Водій не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся Фото: Нацполіція

Інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості

У неділю, 28 липня, у с. Станишівка Таращанського району Київської області 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося перекидання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

В результаті ДТП 15-річний пасажир впав у кому, його доставлено до реанімації.

Водій легковика та інші три пасажири отримали травми різного ступеня важкості, госпіталізації не потребували.

«Поліція Київщини вкотре нагадує водіям про необхідність бути уважними та обережними за кермом, а також, про необхідність неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху», - зазначили правоохоронці.