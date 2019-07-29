  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Внаслідок ДТП на Київщині 15-річний підліток впав у кому (фото)

    • Розсилка
    Водій не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся - Внаслідок ДТП на Київщині 15-річний підліток впав у кому (фото)
    Водій не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся
    Фото: Нацполіція

    Інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості

    У неділю, 28 липня, у с. Станишівка Таращанського району Київської області 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося перекидання автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    В результаті ДТП 15-річний пасажир впав у кому, його доставлено до реанімації.

    Водій легковика та інші три пасажири отримали травми різного ступеня важкості, госпіталізації не потребували.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Внаслідок ДТП на Київщині 15-річний підліток впав у кому (фото)
    Внаслідок ДТП на Київщині 15-річний підліток впав у кому (фото)

    «Поліція Київщини вкотре нагадує водіям про необхідність бути уважними та обережними за кермом, а також, про необхідність неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху», - зазначили правоохоронці.

    Читайте також
    ДТП водій Київщина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ