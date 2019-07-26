У Немирівському районі зіткнулись мікроавтобус та вантажівка



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Причини автопригоди встановлюють поліцейські

25 липня в Немирівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки. В результаті зіткнення загинуло двоє людей, ще двоє травмовані.

Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась близько 17.00 поблизу села Кудлаї, Немирівського району.

У результаті зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter та вантажівки Isuzu загинули водій та пасажир вантажного автомобіля. Водій мікроавтобусу та його пасажирка з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліії. Причини та обставини аварії встановлюються.