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    У Немирівському районі зіткнулись мікроавтобус та вантажівка

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    У Немирівському районі зіткнулись мікроавтобус та вантажівка

    Причини автопригоди встановлюють поліцейські

    25 липня в Немирівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки. В результаті зіткнення загинуло двоє людей, ще двоє травмовані. 

    Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Вінницької області.

    Аварія сталась близько 17.00 поблизу села Кудлаї, Немирівського району.

    У результаті зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter та вантажівки Isuzu загинули водій та пасажир вантажного автомобіля. Водій мікроавтобусу та його пасажирка з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

    На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліії. Причини та обставини аварії встановлюються.

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