Стали відомі подробиці смертельного ДТП на трасі в Немирівському районі



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25 липня поблизу села Кудлаї Немирівського району зіткнулисямікроавтобус MercedesSprinter та вантажівка Isuzu. У результаті аварії двоє людей загинули та двоє знаходяться у лікарні

Аварія сталась близько 17.00 неподалік села Кудлаї.

Слідством попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter, житель Теплицького району, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою Isuzu.

У результаті аварії загинули 37-річний водій вантажного автомобіля, житель м. Вінниці, та 67-річний пасажир мікроавтобусу Mercedes Sprinter.

Водій мікроавтобусу та його 38-річна пасажирка з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

Наразі призначено проведення ряду експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Немирівському районі сталася жахлива ДТП.