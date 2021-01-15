Вночі дороги Київщини чистили від снігу понад 200 спецмашин

За ніч на дороги Київської області висипали понад 8тис. тонн піщано-сольової суміші

На Київщині дорожники в зв’язку з інтенсивними опадами продовжують роботу в цілодобовому режимі. Про це повідомили в Департаменті регіонального розвитку Київської облдержадміністрації.

Вночі на автошляхах місцевого та державного значень працювали 219 снігоприбиральних машин. Ще 25 знаходились у режимі чергування на випадок погіршення ситуації.

Також дорожники продовжили обробку доріг протиожеледними матеріалами. За ніч використали 8,344 тис. тонн піщано-сольової суміші.

У департаменті уточнюють, що наразі проїзд дорогами Київщини забезпечений. Ускладнень у русі зафіксовано не було.

Як повідомлялося, за добу 14 січня через погіршення погодних умов у Київській області сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.

У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.

Проводиться посилене прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту.

Загалом з початку негоди використано 2273 тонни солі, 1635 тонн піскосоляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.