У Києві вдарили морози: як місто рятується від негоди

У Києві триває снігопад і посилюється мороз

У Київ прийшло значне похолодання. За прогнозом Українського гідрометцентру, вдень – до 15° морозу, вночі температура може опуститися до 17° морозу . Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Окрім того, сьогодні протягом дня знову очікується сніг.

У зв’язку з цим у Києві скасовані сільськогосподарські ярмарки.

Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні. Водії закликають не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг.

Колони спецтехніки очищають дороги від снігу. Фото: Київавтодор

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад комунального підприємства «Київтеплоенерго». Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Також киянам нагадали, куди звертатись у разі зникнення світла в домівках.