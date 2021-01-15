У Києві вдарили морози: як місто рятується від негоди
У Києві триває снігопад і посилюється мороз
У Київ прийшло значне похолодання. За прогнозом Українського гідрометцентру, вдень – до 15° морозу, вночі температура може опуститися до 17° морозу . Так само холодна погода утримається 17-18 січня.
Окрім того, сьогодні протягом дня знову очікується сніг.
У зв’язку з цим у Києві скасовані сільськогосподарські ярмарки.
Дорожники комунальної корпорації «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні. Водії закликають не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг.
На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.
У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад комунального підприємства «Київтеплоенерго». Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.
Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.
Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:
- одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
- взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.
- заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
- підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
- категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
- не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
- у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
Також киянам нагадали, куди звертатись у разі зникнення світла в домівках.