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    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)

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    Колони спецтехніки очищають основні магістралі Києва - Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Колони спецтехніки очищають основні магістралі Києва
    Фото: Київавтодор

    До прибирання вулиць Києва залучені майже 500 одиниць техніки

    Снігопад у Києві тривав майже всю ніч. Дорожники продовжували обробляти протиожеледними засобами і прибирати від снігу вулиці й тротуари Києва. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Задіяно 369 одиниць основної та 124 допоміжної спецтехніки.

    Уночі розпочали роботу колони спецтехніки. Це ефективний спосіб очистки основних магістралей від снігу.

    Зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних переходів очищають 443 працівники у 64 бригадах з ручного прибирання.

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    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли колони спецтехніки (фото, відео)

    Нагадаємо, у Києві з 14 січня погіршились погодні умови. У столиці інтенсивні опади. Також очікується значне зниження температури, вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.

    З 14 січня у Києві почали функціонувати пункти обігріву.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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