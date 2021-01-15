Вже майже пів сотні киян отримали травми через ожеледицю

Внаслідок падіння можна отримати переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок

Медики дали поради, як уникнути травм під час ожеледиці на дорогах

У четвер, 14 січня, впродовж дня в Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

«За 14 січня через ожеледицю травмувалося 48 дорослих», – сказала вона в коментарі УНН.

Поради, як уникнути травм

Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися. Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче. Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль. Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу, гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується. Не йдіть з самого краю проїжджої частини. Це небезпечно завжди, а на слизьких шляхах — особливо. Обходьте металеві кришки люків — як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає ризику та важкості травмувань; Вкрай небезпечно пересуватися в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми найчастіше важкі, всупереч переконанню, що п’яний падає завжди вдало. Напідпитку люди менш чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткових проблем та неприємностей; Не взувайтесь у взуття на високих підборах: ідеальний варіант використовувати рельєфну підошву. Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з'явилася нудота чи біль у суглобах, − терміново зверніться до лікаря!

У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.

Проводиться посилене прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту.

Загалом з початку негоди використано 2273 тонн солі, 1635 тонн піскосоляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.