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    Вже майже пів сотні киян отримали травми через ожеледицю

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    Внаслідок падіння можна отримати&nbsp;<span>переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок</span> - Вже майже пів сотні киян отримали травми через ожеледицю
    Внаслідок падіння можна отримати переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок
    Фото з відкритих джерел

    Медики дали поради, як уникнути травм під час ожеледиці на дорогах

    У четвер, 14 січня, впродовж дня в Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

    «За 14 січня через ожеледицю травмувалося 48 дорослих», – сказала вона в коментарі УНН.

    Поради, як уникнути травм

    1. Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
    2. Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.
    3. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
    4. Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
    5. Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу, гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується.
    6. Не йдіть з самого краю проїжджої частини. Це небезпечно завжди, а на слизьких шляхах — особливо.
    7. Обходьте металеві кришки люків — як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає ризику та важкості травмувань;
    8. Вкрай небезпечно пересуватися в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми найчастіше важкі, всупереч переконанню, що п’яний падає завжди вдало. Напідпитку люди менш чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткових проблем та неприємностей;
    9. Не взувайтесь у взуття на високих підборах: ідеальний варіант використовувати рельєфну підошву.
    10. Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з'явилася нудота чи біль у суглобах, − терміново зверніться до лікаря!

    У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

    У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки

    Проводиться посилене прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту.

    Загалом з початку негоди використано 2273 тонн солі, 1635 тонн піскосоляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.

    Теги: Київ лікарня кияни снігопад
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