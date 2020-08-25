Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня



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Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня

Перекриття пов’язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу

З 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва.

«Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито», — йдеться у повідомленні.

Перекриття пов’язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Як повідомлялося, у Києві із 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу.

Крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, наводять лад у підземному пішохідному переході, здійснюють доброустрій прилеглої території.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

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