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    Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня

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    Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня - Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня
    Дорогу біля Шулявського мосту перекриють до 1 вересня

    Перекриття пов’язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу

    З 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва.

    «Із 08:00 26 серпня до 08:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закрито», — йдеться у повідомленні.

    Перекриття пов’язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

    Як повідомлялося, у Києві із 17 липня розпочалося масштабне асфальтування Шулявського шляхопроводу.

    Крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, наводять лад у підземному пішохідному переході, здійснюють доброустрій прилеглої території.

    Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

    Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

    Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

    У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влада вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.
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