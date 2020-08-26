Наслідки негоди: на Київщині дерева впали на дорогу



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Рятувальники прибрали дерева з дороги Фото ілюстративне

Декілька дерев заблокували рух транспорту на дорозі Фастів - Кончаки

У вівторок, 25 cерпня, у зв’язку з погіршенням погодних умов впало декілька дерев на дорогу Фастів - Кончаки та заблокувало проїжджу частину у м. Фастів. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 21:20.

На місце виклику було направлено черговий караул 30 Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що дерева лежать на проїжджій частині та заблокували проїзд, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою бензопили розблокували дорогу для руху транспортних засобів

На місці працювало 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Як повідомлялося, 25 серпня ввечері у Києві була страшна гроза, під час якої було повалено 25 дерев.

У вівторок вдень Києвом пройшлася злива. В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.