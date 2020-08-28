Вночі дорожники перекриють рух в урядовому кварталі



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Заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття

На вулиці Грушевського оновлять дорожне покриття

Із 20:00 28 серпня до 03:00 29 серпня на вул. Михайла Грушевського буде частково обмеено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

У рамках поточного ремонту на цій вулиці оновлюють покриття на частині між вулицями Садова і Шовковична. Зокрема, заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття.

Роботи виконають у нічний час, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух частково обмежать.

Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.





Нагадаємо, з 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.