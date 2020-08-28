Вночі дорожники перекриють рух в урядовому кварталі
Заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття
На вулиці Грушевського оновлять дорожне покриття
Із 20:00 28 серпня до 03:00 29 серпня на вул. Михайла Грушевського буде частково обмеено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
У рамках поточного ремонту на цій вулиці оновлюють покриття на частині між вулицями Садова і Шовковична. Зокрема, заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття.
Роботи виконають у нічний час, щоб менше впливати на трафік.
Під час робіт рух частково обмежать.
Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, з 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.