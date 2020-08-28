  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі дорожники перекриють рух в урядовому кварталі

    • Розсилка
    Заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття - Вночі дорожники перекриють рух в урядовому кварталі
    Заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття

    На вулиці Грушевського оновлять дорожне покриття

    Із 20:00 28 серпня до 03:00 29 серпня на вул. Михайла Грушевського буде частково обмеено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    У рамках поточного ремонту на цій вулиці оновлюють покриття на частині між вулицями Садова і Шовковична. Зокрема, заплановано фрезерування верхнього шару асфальтового покриття.

    Роботи виконають у нічний час, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух частково обмежать.     

    Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.


    25_01

    Нагадаємо, з 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ