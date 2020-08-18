Підпалювачі мережі молочних магазинів у Києві постануть перед судом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через підпали магазини молочної продукції зазнали збитків на понад 8 млн грн Фото: Нацполіція

Підпали були скоєні в Києві та у Петропавлівській Борщагівці

Слідчі Головного управління поліції Київщини за оперативного супроводження Управління карного розшуку та за процесуальним керівництвом прокуратури області завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом підпалу мережі магазинів молочної продукції у Києві та селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що підпали здійснювали четверо чоловіків віком 23, 29 та 35 років.

Зловмисники завдали матеріальних збитків потерпілим на суму понад 8 млн грн.

Правоохоронці провели всі відповідні експертизи та зібрали докази злочинної діяльності організованої групи.

Зловмисники обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 194 ( Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

На даний час поліція за процесуального керівництва прокуратури направила обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, 14 листопада 2019 року у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

23 грудня 2019 року в Києві знову горіли магазини мережі «Молоко від фермера». Цього разу постраждали торгові точки на вулиці Олени Теліги, 27 і проспекті Василя Порика, 13Б.

Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.