На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)
Пожежа у магазині виникла вночі
Фото: ДСНС
Вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину
У ніч на понеділок, 25 травня, сталося загорання магазину будівельних товарів «Буд-Мікс» у м. Яготин на Київщині. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 00:47.
На місце події виїхали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.
Бійцями було встановлено, що вогнем охоплено внутрішні приміщення магазину, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу було локалізовано о 01:51, повністю ліквідовано о 02:28.
Внаслідок пожежі вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину.
До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина загорання встановлюється.