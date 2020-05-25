На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)



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Пожежа у магазині виникла вночі Фото: ДСНС

Вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину

У ніч на понеділок, 25 травня, сталося загорання магазину будівельних товарів «Буд-Мікс» у м. Яготин на Київщині. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 00:47.

На місце події виїхали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

Бійцями було встановлено, що вогнем охоплено внутрішні приміщення магазину, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 01:51, повністю ліквідовано о 02:28.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину.

До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється.