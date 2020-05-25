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    На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)

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    Пожежа у магазині виникла вночі - На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)
    Пожежа у магазині виникла вночі
    Фото: ДСНС

    Вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину

    У ніч на понеділок, 25 травня, сталося загорання магазину будівельних товарів «Буд-Мікс» у м. Яготин на Київщині. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 00:47.

    На місце події виїхали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

    Бійцями було встановлено, що вогнем охоплено внутрішні приміщення магазину, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 01:51, повністю ліквідовано о 02:28.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено будівельні матеріали в приміщенні магазину.

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    На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)
    На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)
    На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)
    На Київщині згорів магазин будівельних товарів (фото, відео)

    До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники магазин
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