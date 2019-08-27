Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
Пожежа сталася у будиночку на березі озера
У ніч на вівторок, 27 серпня, на вулиці Миколи Закревського, 30 у Деснянському районі Києва сталася пожежа. Горіла окрема будівля на березі озера.
Виклик на лінію «101» надійшов близько 1:25. Про це повідомляє Інформатор.
В одноповерховому будиночку спав охоронець. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках. Коли чоловік прокинувся, то вогонь охопив дах споруди. На щастя, він зумів самостійно вибратися на вулицю.
Площа пожежі складала близько 30 квадратних метрів.
Вже о 01:40 рятувальникам вдалося локалізувати загорання, а в 1:58 - ліквідувати.
Обійшлося без постраждалих.
На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також чергували медики та поліція. Деталі і причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, у ніч на 26 серпня невідомий у центрі Києва вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду».