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    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)

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    Вогонь охопив дах будиночка, де зберігався інвентар&nbsp;для відпочинку в альтанках - Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Вогонь охопив дах будиночка, де зберігався інвентар для відпочинку в альтанках
    Фото: Інформатор

    Пожежа сталася у будиночку на березі озера

    У ніч на вівторок, 27 серпня, на вулиці Миколи Закревського, 30 у Деснянському районі Києва сталася пожежа. Горіла окрема будівля на березі озера.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 1:25. Про це повідомляє Інформатор.

    В одноповерховому будиночку спав охоронець. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках. Коли чоловік прокинувся, то вогонь охопив дах споруди. На щастя, він зумів самостійно вибратися на вулицю.

    Площа пожежі складала близько 30 квадратних метрів.

    Вже о 01:40 рятувальникам вдалося локалізувати загорання, а в 1:58 - ліквідувати.

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    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Вночі Троєщину затягло димом: що горіло (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також чергували медики та поліція. Деталі і причини пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 26 серпня невідомий у центрі Києва вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду».

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