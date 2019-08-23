У дворі будинку на Чоколівці палав Nissan (фото, відео)



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Пожежа почалася в моторному відсіку автомобіля Фото: Інформатор

Рятувальники оперативно загасили пожежу

У п'ятницю, 23 серпня, на вул. Сім'ї Ідзиковських, 23 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Qashqai.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 5.20. Про це повідомляє Інформатор.

Коли прибули рятувальники, то вогонь охопив моторний відсік автомобіля. Завдяки оперативній роботі пожежників вдалося уникнути розповсюдження вогню, і за лічені хвилини пожежу було локалізовано і ліквідовано.

Обійшлося без постраждалих.

Попередньо, пожежа почалася в моторному відсіку автомобіля, але точну причину загоряння встановлюватимуть експерти.

На місці працювали рятувальники, а також чергували патрульні та медики.

Нагадаємо, за годину до цього на Борщагівці згоріла Toyota Corolla. Перед початком пожежі біля машини бачили підозрілу людину. Правоохоронці не виключають підпал.