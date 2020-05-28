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    Новини

    Вночі у Києві горіла багатоповерхівка

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    На місці події було задіяно 3 одиниці рятувальної техніки - Вночі у Києві горіла багатоповерхівка
    На місці події було задіяно 3 одиниці рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Вогнем серйозно пошкоджено квартиру

    У ніч на четвер, 28 травня, сталася пожежа у квартирі на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку на вул. Срібнокільський, 16 у Дарницькому районі столиці.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:51.

    На місце події було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнебоцями було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті. Власник квартири та сусідні мешканці на момент прибуття рятувальних підрозділів знаходились на вулиці. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 03:16 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:57 на площі 15 кв. м – ліквідували.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, мобільний телефон, телевізор, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

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