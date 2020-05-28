Вночі у Києві горіла багатоповерхівка



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На місці події було задіяно 3 одиниці рятувальної техніки Фото: ДСНС

Вогнем серйозно пошкоджено квартиру

У ніч на четвер, 28 травня, сталася пожежа у квартирі на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку на вул. Срібнокільський, 16 у Дарницькому районі столиці.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:51.

На місце події було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнебоцями було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті. Власник квартири та сусідні мешканці на момент прибуття рятувальних підрозділів знаходились на вулиці. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:16 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:57 на площі 15 кв. м – ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, мобільний телефон, телевізор, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.